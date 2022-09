Salvini insiste contro le sanzioni alla Russia: «Le teniamo? L’Ue copra le spese o avremo un milione di disoccupati» (Di domenica 4 settembre 2022) Torna a parlare delle sanzioni contro la Russia il segretario della Lega Matteo Salvini. «Vogliamo tenere le sanzioni? Benissimo, ma l’Europa copra le spese per imprese e famiglie», ha dichiarato il leader del Carroccio illustrando le sue intenzioni se il centrodestra dovesse andare al governo. Già ieri Salvini aveva attaccato le sanzioni sostenendo che queste «danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano» e che gli imprenditori gli stessero chiedendo di sollevarle. Secondo l’ex ministro dell’Interno, che ha parlato intervistato a Radio 102.5, la Russia starebbe guadagnando «centinaia di miliardi» in più a causa delle multe che le sono state imposte. Salvini ritiene che debba essere ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Torna a parlare dellelail segretario della Lega Matteo. «Vogliamo tenere le? Benissimo, ma l’Europaleper imprese e famiglie», ha dichiarato il leader del Carroccio illustrando le sue intenzioni se il centrodestra dovesse andare al governo. Già ieriaveva attaccato lesostenendo che queste «danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano» e che gli imprenditori gli stessero chiedendo di sollevarle. Secondo l’ex ministro dell’Interno, che ha parlato intervistato a Radio 102.5, lastarebbe guadagnando «centinaia di miliardi» in più a causa delle multe che le sono state imposte.ritiene che debba essere ...

