Salernitana; Nicola | stiamo tenendo ritmi importanti

"Affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L'Empoli ha grande capacita' di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire". Cosi' l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola ha presentato la sfida in programma domani alle 18.30 allo stadio Arechi. "Sara' la terza partita in una settimana e c'e' molta curiosita' perche' stiamo tenendo ritmi importanti – ha sottolineato -. Ogni partita ci conosciamo e scopriamo sempre di piu', dobbiamo imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all'avversario e al momento della gara. stiamo lavorando per migliorare costantemente noi stessi, vogliamo completare la nostra identita'

