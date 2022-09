Salernitana-Empoli, Zanetti: “Loro non giocano per il nostro stesso obiettivo” (Di domenica 4 settembre 2022) “Mi viene da pensare che una squadra che ha investito 50 milioni sul mercato non lotti per il nostro stesso obiettivo – dice nella conferenza stampa della vigilia il mister dei toscani – ma questo significa poco. Come sempre sarà ancora una volta il campo a parlare. Dobbiamo fare risultato e cercare di dare continuità di prestazione. La fine del mercato fa iniziare un altro capitolo, sono arrivati ragazzi importanti che alzano il livello. Anche i nuovi si sono presentati bene anche se devono mettere minuti nelle gambe”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia della sfida salvezza contro l’Empoli: “Può darsi che ci sia qualche cambio ma non stravolgerò la squadra. Voglio che tutti raggiungano una buona condizione fisica. Non è detto che Bajrami sia titolare, ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Mi viene da pensare che una squadra che ha investito 50 milioni sul mercato non lotti per il– dice nella conferenza stampa della vigilia il mister dei toscani – ma questo significa poco. Come sempre sarà ancora una volta il campo a parlare. Dobbiamo fare risultato e cercare di dare continuità di prestazione. La fine del mercato fa iniziare un altro capitolo, sono arrivati ragazzi importanti che alzano il livello. Anche i nuovi si sono presentati bene anche se devono mettere minuti nelle gambe”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Paolo, alla vigilia della sfida salvezza contro l’: “Può darsi che ci sia qualche cambio ma non stravolgerò la squadra. Voglio che tutti raggiungano una buona condizione fisica. Non è detto che Bajrami sia titolare, ...

