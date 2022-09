Sacchi sul derby: «L’Inter ha giocato da squadra italiana, il Milan da europea» (Di domenica 4 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è il derby di Milano. «Diciamo subito che per il Milan poteva essere un trionfo e invece si è trasformata in una semplice vittoria. Il trionfo è quando metti l’avversario al tappeto e non gli permetti di rialzarsi: qui, al contrario, L’Inter ha sfiorato il pareggio in più di un’occasione». Per quanto riguarda il gioco, si sono affrontate due filosofie diverse, una italiana e una europea. «C’era una squadra italiana, L’Inter, che si basava soprattutto sui singoli e sulla difesa, e poi c’era una squadra, il Milan, che praticava un gioco europeo, dove tutti si sacrificavano e partecipavano sia alla fase difensiva sia alla fase ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è ildio. «Diciamo subito che per ilpoteva essere un trionfo e invece si è trasformata in una semplice vittoria. Il trionfo è quando metti l’avversario al tappeto e non gli permetti di rialzarsi: qui, al contrario,ha sfiorato il pareggio in più di un’occasione». Per quanto riguarda il gioco, si sono affrontate due filosofie diverse, unae una. «C’era una, che si basava soprattutto sui singoli e sulla difesa, e poi c’era una, il, che praticava un gioco europeo, dove tutti si sacrificavano e partecipavano sia alla fase difensiva sia alla fase ...

