Rugani è ormai fuori rosa: Ecco cosa è successo al difensore (Di domenica 4 settembre 2022) Daniele Rugani è ormai prossimo a non essere più un giocatore della Juve, con le sue prestazioni che non sono più all'altezza di Madama. Ci sono diversi giocatori che non sono stati assolutamente in grado di poter compiere il grande salto di qualità con la maglia della Juventus, ma indubbiamente uno di quelli che non è stato in grado di rispettare le attese della vigilia è stato Daniele Rugani. LaPresseÈ diventato assolutamente chiaro nelle ultime due stagioni come la Juventus dovesse essere una squadra in grado di potersi rialzare dopo due deludenti quarti posti, cercando così di perfezionare sempre di più la sua rosa. Uno dei giocatori che avrebbe dovuto migliorare sempre di più il reparto arretrato e indubbiamente Daniele Rugani, uno di quei giocatori che era stato acquistato nel 2015 con la ...

