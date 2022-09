Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo mai vicino alla cessione, sullo Scudetto..” (Di domenica 4 settembre 2022) Roma Pinto- Rifinitura poco intensa stamane per gli uomini di Mourinho, che sfideranno stasera l’Udinese di Sottil alle ore 20:45. Il d.s della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della conferenza stampa di Josè Mourinho. Il Portoghese, ha parlato della cessione di Zaniolo e degli obiettivi stagionali prefissati. Ecco di seguito, le parole del direttore sportivo Capitolino: Sul mercato dei Giallorossi: “Penso che la squadra sia migliorata. Su questo non ho dubbi. Oggi abbiamo più soluzioni. Penso che la squadra sia più forte, ma sempre con quello che secondo me è il nostro valore più grande che è la leadership del nostro allenatore. Mourinho ha trasformato i giocatori in grandi giocatori. Ci aspettiamo qualcosa di meglio della scorsa ... Leggi su seriea24 (Di domenica 4 settembre 2022)- Rifinitura poco intensa stamane per gli uomini di Mourinho, che sfideranno stasera l’Udinese di Sottil alle ore 20:45. Il d.s della, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della conferenza stampa di Josè Mourinho. Il Portoghese, ha parlato delladie degli obiettivi stagionali prefissati. Ecco di seguito, le parole del direttore sportivo Capitolino: Sul mercato dei Giallorossi: “Penso che la squadra sia migliorata. Su questo non ho dubbi. Oggi abbiamo più soluzioni. Penso che la squadra sia più forte, ma sempre con quello che secondo me è il nostro valore più grande che è la leadership del nostro allenatore. Mourinho ha trasformato i giocatori in grandi giocatori. Ci aspettiamo qualcosa di meglio della scorsa ...

