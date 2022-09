(Di domenica 4 settembre 2022)- Una sconfitta pesante per il Bodø/Glimt che ieri sera ha probabilmente salutato il sogno di vincere il suo terzo campionato consecutivo. Il club norvegese infatti è stato battuto 4 - 1 in casa ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, torna l'idea #Solbakken: i giallorossi lo vorrebbero a parametro zero per… - sportli26181512 : Roma, Solbakken a gennaio: Pinto lo ha già prenotato: Sta sfumando il titolo di Norvegia con il Bodo, mentre proced… - romanewseu : Solbakken a gennaio: la Roma ha atteso il responso medico prima della decisione definitiva ??… - siamo_la_Roma : ???? Ancora in tribuna ad osservare il suo #Bodø ?? Ma da gennaio sarà giallorosso ?? #Pinto ha prenotato #Solbakken… - roma_news24 : #Solbakken arriva a gennaio: #Pinto lo ha già prenotato #AsRoma #calciomercato -

Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mou ha un’altra richiesta: “Ora un difensore” . IL CORRIERE DELLO SPORT – Abraham-Smalling: stimoli inglesi. Guida Lorenzo: il capitano no ...ROMA - Una sconfitta pesante per il Bodø/Glimt che ieri sera ha probabilmente salutato il sogno di vincere il suo terzo campionato consecutivo. Il club norvegese infatti è stato battuto 4-1 in casa da ...