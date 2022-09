Roma, si rifiuta di consegnare l’acconto per l’appartamento in contanti e viene rapinato: arrestato 48enne (Di domenica 4 settembre 2022) Gli ha dato appuntamento per la promessa di vendita dell’appartamento alle 10:30 del mattino di ieri, in via Mattia Battistini, a Roma. E lui, l’acquirente, si è presentato, non vendendo l’ora di concludere il sogno della sua vita. Ma, quando è arrivato, il presunto agente immobiliare ha iniziato ad avere un atteggiamento alquanto sospetto. “I soldi me li devi dare in contanti” L’uomo, infatti, un italiano di 48 anni, ha preteso che la somma che serviva per fare la proposta immobiliare al proprietario e bloccare così la casa gli fosse consegnata in contanti. Ma l’acquirente, reputando scorretta questa pratica, si è rifiutato. “La nostra agenzia lavora così”, si è giustificato l’uomo. E, vedendo che l’acquirente non cedeva di un millimetro, ha afferrato la borsa dove aveva capito che erano stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Gli ha dato appuntamento per la promessa di vendita delalle 10:30 del mattino di ieri, in via Mattia Battistini, a. E lui, l’acquirente, si è presentato, non vendendo l’ora di concludere il sogno della sua vita. Ma, quando è arrivato, il presunto agente immobiliare ha iniziato ad avere un atteggiamento alquanto sospetto. “I soldi me li devi dare in” L’uomo, infatti, un italiano di 48 anni, ha preteso che la somma che serviva per fare la proposta immobiliare al proprietario e bloccare così la casa gli fosse consegnata in. Ma l’acquirente, reputando scorretta questa pratica, si èto. “La nostra agenzia lavora così”, si è giustificato l’uomo. E, vedendo che l’acquirente non cedeva di un millimetro, ha afferrato la borsa dove aveva capito che erano stati ...

