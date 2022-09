Roma | si finge agente immobiliare e tenta di rapinare acquirente | arrestato 48enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022), 4 set. (Adnkronos) - Unitaliano è statoieri mattina dai poliziotti della Questura diper rapina. L'uomo, spacciandosi per un, aveva dato appuntamento intorno alle 10.30 a uninteressato a vedere un appartamento in via Mattia Battistini dicendogli di portare subito una parte di soldi in contanti. Una richiesta che ha insospettito il compratore, che ha avvisato la Polizia di Stato. Una volta presentatosi all'appuntamento, ilha provato a strappare il denaro dalle mani della vittima ed è scappato, venendo però subito bloccato dagli agenti delle Volanti. Ilè stato quindiper rapina.