Roma, la cena sulla fontana gli costa cara: 450 euro di multa (Di domenica 4 settembre 2022) Musica a tutto volume, fino a tarda notte, violazioni, fontane ‘scambiate’ per vasche. E monumenti storici che diventano un po’ banchetti per mangiare e bere. Nel weekend a Roma sono state oltre 300 le verifiche effettuate dai caschi bianchi nei locali pubblici e negli esercizi commerciali e sono state circa 60 le irregolarità riscontrate. I controlli nel centro di Roma Sono stati numerosi gli interventi delle pattuglie nelle vie del Centro Storico per far rispettare le regole a tutela della quiete pubblica. Diversi i gestori di locali sanzionati, per un importo complessivo di oltre un migliaio di euro, per violazione delle prescrizioni sull’impatto acustico per la musica ad alto volume e, in generale, per emissioni acustiche moleste. Sanzione per più di 6500 euro, invece, per un minimarket sorpreso a vendere bevande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Musica a tutto volume, fino a tarda notte, violazioni, fontane ‘scambiate’ per vasche. E monumenti storici che diventano un po’ banchetti per mangiare e bere. Nel weekend asono state oltre 300 le verifiche effettuate dai caschi bianchi nei locali pubblici e negli esercizi commerciali e sono state circa 60 le irregolarità riscontrate. I controlli nel centro diSono stati numerosi gli interventi delle pattuglie nelle vie del Centro Storico per far rispettare le regole a tutela della quiete pubblica. Diversi i gestori di locali sanzionati, per un importo complessivo di oltre un migliaio di, per violazione delle prescrizioni sull’impatto acustico per la musica ad alto volume e, in generale, per emissioni acustiche moleste. Sanzione per più di 6500, invece, per un minimarket sorpreso a vendere bevande ...

