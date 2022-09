Roma, che guaio per Mourinho: tegola durante la partita con l’Udinese (Di domenica 4 settembre 2022) Udinese-Roma si è rivelata una serata da dimenticare per i giallorossi di Mourinho: risultato pesante e tegola sul finale. Una serata da dimenticare per la Roma di José Mourinho. Contro l’Udinese è successo tutto quello che non doveva succedere, sia per errori in mezzo al campo (specialmente difensivi) sia per errori in porta commessi da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 settembre 2022) Udinese-si è rivelata una serata da dimenticare per i giallorossi di: risultato pesante esul finale. Una serata da dimenticare per ladi José. Controè successo tutto quello che non doveva succedere, sia per errori in mezzo al campo (specialmente difensivi) sia per errori in porta commessi da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CremoniniCesare : Sesso con Roma. Che concerto all’Olimpico. ?????? - HuffPostItalia : Mikhail Khodorkovsky: 'Putin non vede l'ora di avere un governo a Roma che lo appoggi' - Udinese_1896 : 82’ | BIANCONERI INARRESTABILI! Completamente sbilanciata in attacco, la Roma lascia spazio ai contropiedi friulan… - Adoir8_ : @FeldiJr @pollogrini4 @Kvaratskhelismo “giocarsi lo scudo” adesso è qualcosa di negativo perchè non lo vinciamo, co… - Iinguetta : i tifosi della roma che se la prendono con gli arbitri e non con la loro squadra del cuore che gioca di merda mi fa… -