Rizzo | l' ultimo delirio | l' ora legale? Un complotto | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Marcone ha combinata un'altra delle sue. Un'altra perla rara dal sapore di falce e martello. Dopo aver annunciato un brindisi col suo miglior champagne alla morte di Mikhail Gorbaciov, colpevole di aver portato alla caduta dell'Unione Sovietica nel '91, il segretario generale del Partito Comunista si è scagliato contro la Società italiana di medicina ambientale (Sima) che ha osato chiedere al governo di istituire l'oratutto l'anno per permettere a famiglie e imprese di risparmiare sulle bollette di luce e gas. «Il pensiero unico stravolge tutto. Scambieranno il giorno con la notte. Voglia una Italia Sovrana e Popolare per mandarli a casa», ha scrittosui social. Sponsorizzando la sua nuova creatura politica da zero virgola, plasmata per le elezioni politiche del 25 settembre insieme a diversi partiti e ...