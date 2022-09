Ritorno a scuola, il ministro assicura: al via con tutti gli insegnanti (Di domenica 4 settembre 2022) - Patrizio Bianchi risponde così alle polemiche sollevate dai sindacati sulle 'cattedre mancanti'. Intanto, la prima campanella suonerà lunedì 5 settembre in Alto Adige Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 settembre 2022) - Patrizio Bianchi risponde così alle polemiche sollevate dai sindacati sulle 'cattedre mancanti'. Intanto, la prima campanella suonerà lunedì 5 settembre in Alto Adige

Minmyharbor : Andando a dormire mancano esattamente 4/3 giorni al mio ritorno a scuola e mi viene da piangere vado a dormire che è meglio. - lasciamiilsegno : Io amo troppo il loro pezzo, piango fiumi ogni volta che lo ascolto, poi l' altra parte che hanno spilerato stasera… - vannisantoni : RT @francofontana43: Scuola al via senza 200 mila insegnanti. (Non è certo una novità, ma anzi è l’eterno ritorno dell’uguale) dal @corrier… - niallfallito : trs una settimana esatta sarò disperata per il ritorno a scuola lol - cosiintroversa : ora sto più in ansia per il ritorno a scuola perché voglio vedere se rivedo quel ragazzo che presumo sia il tipo de… -