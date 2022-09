Risultati classifica Serie A LIVE: pareggi a Cremona e La Spezia, prima vittoria per il Verona (Di domenica 4 settembre 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 3 e lunedì 5 settembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Quinta giornata di campionato che occuperà il fine settimana e metterà di fronte molte delle big, a cominciare dagli anticipi di fuoco del sabato. Al Franchi l’eterno duello tra Fiorentina e Juve farà da antipasto per il derby della Madonnina tra Milan e Inter, prima che la giornata si concluda con la sfida di Sarri al suo passato napoletano. Domenica più soft con il primo lunch match tra Cremonese e Sassuolo e lungo pomeriggio che si snoderà fino alla sfida serale della Roma alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022)A: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata diA che si svolgerà tra sabato 3 e lunedì 5 settembre: i, lae i marcatori delle partite. Quinta giornata di campionato che occuperà il fine settimana e metterà di fronte molte delle big, a cominciare dagli anticipi di fuoco del sabato. Al Franchi l’eterno duello tra Fiorentina e Juve farà da antipasto per il derby della Madonnina tra Milan e Inter,che la giornata si concluda con la sfida di Sarri al suo passato napoletano. Domenica più soft con il primo lunch match tra Cremonese e Sassuolo e lungo pomeriggio che si snoderà fino alla sfida serale della Roma alla ...

