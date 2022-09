Repubblica: Allegri è contento di tutto, anche che l’unico gol della Juve lo ha segnato Milik di pancia (Di domenica 4 settembre 2022) “Dunque, ricapitolando: Allegri è contento di tutto, di risultato e prestazione («Ai ragazzi non rimprovero niente»), però è imbestialito perché i suoi non hanno sfruttato una delle due occasioni da gol costruite nel corso di 98’ stremanti minuti di calcio scadente”. Lo scrive, su La Repubblica, Emanuele Gamba, riferendosi all’errore di McKennier, che al 28? ha servito un cross per Kostic invece di tirare in porta: azione da cui è scaturito il corner che ha portato al pareggio della Fiorentina, ieri al Franchi. È solo quello che ha fatto imbestialire il tecnico bianconero. “Dunque, ricapitolando: è adeguata la produzione di due palle-gol a partita, è inadeguato concretizzarne una sola, quella con cui Milik aveva sbloccato il risultato deviando di pancia un tiro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) “Dunque, ricapitolando:di, di risultato e prestazione («Ai ragazzi non rimprovero niente»), però è imbestialito perché i suoi non hanno sfruttato una delle due occasioni da gol costruite nel corso di 98’ stremanti minuti di calcio scadente”. Lo scrive, su La, Emanuele Gamba, riferendosi all’errore di McKennier, che al 28? ha servito un cross per Kostic invece di tirare in porta: azione da cui è scaturito il corner che ha portato al pareggioFiorentina, ieri al Franchi. È solo quello che ha fatto imbestialire il tecnico bianconero. “Dunque, ricapitolando: è adeguata la produzione di due palle-gol a partita, è inadeguato concretizzarne una sola, quella con cuiaveva sbloccato il risultato deviando diun tiro ...

giuseppesarcia : RT @napolista: Repubblica: #Allegri è contento di tutto, anche che l’unico gol della Juve lo ha segnato #Milik di pancia Il tecnico si è a… - napolista : Repubblica: #Allegri è contento di tutto, anche che l’unico gol della Juve lo ha segnato #Milik di pancia Il tecni… - 65Giolaz : @PaoloCond @repubblica Forse le migliori partite della Juve di Allegri sono state le rimonte contro Atletico e Real… - Robertignau : @repubblica Strano che la Juve non domini con il bel gioco come insegna Allegri e la sua storia ???????????? - claudioinput : @repubblica Mister 9 Milioni, Sorpassato, Vuoto e Passivo !!! Squadra sempre in difficoltà, incapace di ripartire,… -