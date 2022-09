Reazione a Catena 4 settembre 2022: gli Affiatati vincono 485 euro (Di domenica 4 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 4 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i gli Affiatati, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli Affiatati – Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 485 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 4. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i gli, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli– Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 485. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto: Gli affiatati, montepremi e parola vincente di domenica 4 settembre 2022 - gfriendine : @universeive naurr l'estate non esiste senza reazione a catena - suhobleps : il ragazzo di reazione a catena di stasera è uguale al mio fidanzatino delle elementari se non avessero avuto il no… - universeive : ho appena scoperto che mia madre e mio padre prima di oggi non avevano mai sentito nominare reazione a catena né l’… -