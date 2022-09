"Quello che combatte la Lega": Bongiorno, bomba sulla magistratura (Di domenica 4 settembre 2022) Giulia Bongiorno è stata tra gli ospiti di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3. L'avvocato nonché esponente di punta della Lega ha affrontato tanti temi, a partire da Quello che gli è più chiaro: “Quello che combattiamo noi con forza non è la magistratura ma il correntismo esasperato”, ha dichiarato in merito alla separazione delle carriere. Invece sull'aborto: “Io sono credente, però la libertà della donna viene prima di tutto”. Un passaggio, quest'ultimo, che è stato sottolineato da un applauso di Matteo Salvini, che stava seguendo la conversazione tra la Bongiorno e la Annunziata in colLegamento. Poi ovviamente non potevano mancare le domande sulla guerra in Ucraina: “Non siamo gli avvocati della Russia, è il paese aggressore e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Giuliaè stata tra gli ospiti di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3. L'avvocato nonché esponente di punta dellaha affrontato tanti temi, a partire dache gli è più chiaro: “che combattiamo noi con forza non è lama il correntismo esasperato”, ha dichiarato in merito alla separazione delle carriere. Invece sull'aborto: “Io sono credente, però la libertà della donna viene prima di tutto”. Un passaggio, quest'ultimo, che è stato sottolineato da un applauso di Matteo Salvini, che stava seguendo la conversazione tra lae la Annunziata in colmento. Poi ovviamente non potevano mancare le domandeguerra in Ucraina: “Non siamo gli avvocati della Russia, è il paese aggressore e ...

CottarelliCPI : Chi vuole meno sanzioni alla Russia pensa che questo porti Putin a smettere di giocherellare col gas. È un'illusion… - marattin : Con @CarloCalenda abbiamo presentato i candidati del Terzo Polo in Piemonte. E ora ventre a terra, azienda per azie… - Pontifex_it : Preghiamo #PapaLuciani, chiediamo che ci ottenga “il sorriso dell’anima”; chiediamo, con le sue parole, quello che… - vincenzoNGaudio : @Peach_Proff Ma infatti non ho detto che fosse falso. Io credo che vada distinta la tipologia di stronzo. Ci sono q… - Sinistrait_ : RT @PBerizzi: Il sottopancia di 'hai già le unioni civili' sbattuto in faccia da Giorgia Meloni all'attivista Lgbtq che l'ha (forse! ??) con… -