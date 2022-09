Qualcuno mi disse che era morto | Ratzinger | la clamorosa confessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Albino Luciani fu l'ultimo Papa italiano, eletto nel Conclave dell'agosto 1978, sostenuto in primis dal cardinale brasiliano Aloisio Lorscheider. E l'America del Sud è stata decisiva anche per la beatificazione di Giovanni Paolo I, attesa per oggi, domenica 4 settembre, a piazza San Pietro. E come spiega Il Giornale, "questa causa di beatificazione e canonizzazione rimarrà nella storia anche perché ha visto ha visto la testimonianza di un papa, seppur emerito, su un suo predecessore. È il caso di Benedetto XVI che partecipò da cardinale al Conclave che elesse Giovanni Paolo I. Una chicca che oggi conosciamo grazie a Nicola Scopelliti, giornalista e autore di ben quattro libri dedicati al papa originario di Canale d'Agordo". Nell'ultimo libro di Scopelliti, Il postino di Dio, si scoprono anche dettagli sorprendenti. Uno su tutti: comeapprese della ...