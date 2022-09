Pubblica foto di Enrica Bonaccorti nuda ma quella ritratta non è lei: Elena Morali costretta a risarcirla con 6mila euro (Di domenica 4 settembre 2022) Elena Morali sarà costretta a risarcire con 6mila euro Enrica Bonaccorti. Tutta colpa di una foto postata su Instagram dopo una lite furibonda scoppiata tra l’ex protagonista de La pupa e il secchione e la storica conduttrice durante una puntata di Live-Non è la D’Urso, nel giugno del 2020. Prima di finire in tribunale, la lite era cominciata sotto i riflettori dello show di Barbara D’Urso, costretta a sedare un pesante scontro a tre che aveva avuto come protagoniste la Morali, la Bonaccorti e Simona Izzo: proprio tra quest’ultima e la showgirl era cominciato un diverbio accesissimo, “nel mezzo mariti e fidanzati vip utilizzati per screditarsi a vicenda e criticare le rispettive carriere artistiche”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)saràa risarcire con. Tutta colpa di unapostata su Instagram dopo una lite furibonda scoppiata tra l’ex protagonista de La pupa e il secchione e la storica conduttrice durante una puntata di Live-Non è la D’Urso, nel giugno del 2020. Prima di finire in tribunale, la lite era cominciata sotto i riflettori dello show di Barbara D’Urso,a sedare un pesante scontro a tre che aveva avuto come protagoniste la, lae Simona Izzo: proprio tra quest’ultima e la showgirl era cominciato un diverbio accesissimo, “nel mezzo mariti e fidanzati vip utilizzati per screditarsi a vicenda e criticare le rispettive carriere artistiche”, ...

