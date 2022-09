PSG: ottimismo per il recupero di Vitinha contro la Juve (Di domenica 4 settembre 2022) Filtra ottimismo in casa PSG per il recupero di Vitinha contro la Juventus in Champions League: gli esami sono rassicurante In casa PSG filtra ottimismo sul recupero di Vitinha in occasione del debutto in Champions League contro la Juve. Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato un riscontro rassicurante, dopo che il calciatore aveva dovuto lasciare il campo contro il Nantes per una botta al ginocchio sinistro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Filtrain casa PSG per ildilantus in Champions League: gli esami sono rassicurante In casa PSG filtrasuldiin occasione del debutto in Champions Leaguela. Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato un risrassicurante, dopo che il calciatore aveva dovuto lasciare il campoil Nantes per una botta al ginocchio sinistro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

