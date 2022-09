PSG Juventus, tegola per Galtier: brutto infortunio per Vitinha. Le ultime (Di domenica 4 settembre 2022) In vista di PSG-Juventus, l’allenatore dei parigini Galtier perde un pezzo importante come Vitinha per un brutto infortunio tegola in casa PSG, vittorioso ieri sera per 3-0 sul campo del Nantes. Al 33? del primo tempo, infatti, Vitinha è dovuto uscire per infortunio a causa di un brutto intervento ai suoi danni di Fabio (espulso). infortunio al ginocchio per il centrocampista ex Porto, a questo punto in forte dubbio per il match di martedì contro la Juventus in Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) In vista di PSG-, l’allenatore dei pariginiperde un pezzo importante comeper unin casa PSG, vittorioso ieri sera per 3-0 sul campo del Nantes. Al 33? del primo tempo, infatti,è dovuto uscire pera causa di unintervento ai suoi danni di Fabio (espulso).al ginocchio per il centrocampista ex Porto, a questo punto in forte dubbio per il match di martedì contro lain Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

