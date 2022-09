Profumare casa naturalmente? È possibile e bastano pochissimi ingredienti – VIDEO

(Di domenica 4 settembre 2022) Un’espertalinga ha rivelato il segreto per avere unasempre super profumata in soli 5 minuti, specialmente se si attendono ospiti dell’ultima ora. A volte tenere lasempre in perfetto ordine, pulita e profumata, è davvero un impegno a tempo pieno. Con i ritmi frenetici della vita odierna aprire la porta die sentire il fresco profumo di pulito sembra a volte im. Una mamma elinga tiktokter ha invece svelato il suo segreto per avere unaprofumatissima in pochi minuti, così da far davvero bella figura con gli ospiti. Lei si chiama Katie Lynn e su TikTok ha pubblicato unnel quale spiega passo dopo passo come preparare un profumatore naturale per ambienti. Ildura solo 33 ...

OfeliaaliafeO : @ParcodiGiacomo Io è già dall'anno scorso che uso solo le candele a casa, allevo i grilli dei quali mi nutro e mi l… - 18mercadoo : una delle cose più belle è tornare a casa e profumare di lui?????? -

Mammastyle.it

...indifferenziata Il segreto per mettere la spazzatura in cucina e nasconderla sul balcone dio ... Anche perla pattumiera ed evitare la puzza della spazzatura c'è un rimedio valido, un ......lao i panni distribuiti su tutti i termosifoni delle stanze. Indice dei contenuti Prendiamoci cura non solo della lavastoviglie e della lavatrice Perché l'asciugatrice puzza e comei ... Il trucco geniale per profumare casa, il buon odore ti conquisterà dall'uscio della porta Il colpo a Roma vale per ora il primo posto. Il Napoli ha vinto in casa della Lazio dopo il pareggio col Lecce che aveva sollevato perplessità perché eccessivo era apparso il turn over di Spalletti. C ...Il colpo a Roma vale per ora il primo posto. Il Napoli ha vinto in casa della Lazio dopo il pareggio col Lecce che aveva sollevato perplessità perché eccessivo era apparso il turn ...