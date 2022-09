Premier, United-Arsenal 1-1 LIVE: subito Antony, poi Saka. Brighton, 5 schiaffi al Leicester (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il programma della sesta giornata di Premier League. Dopo le vittorie di Chelsea e Tottenham e i pareggi di LIVErpool e Manchester... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il programma della sesta giornata diLeague. Dopo le vittorie di Chelsea e Tottenham e i pareggi dirpool e Manchester...

CalcisticheNews : ?? INIZIO SECONDO TEMPO! Old Trafford, Manchester Manchester United 1 - 0 Arsenal (Premier League ) - Shxdxw02 : Antony acquisto top per lo United, bisogna vedere se l'Arsenal ha la mentalità di ribaltarla o dimostra che le 5 vi… - XGesu : RT @alexfrosio: Sia United che Arsenal, come quasi tutte in Premier, vanno sempre all'uno contro uno, cercano il dribbling, tutti o quasi.… - zazoomblog : Premier: LIVE United-Arsenal 0-0 annullato gol a Martinelli. Spettacolo in Brighton-Leicester finisce 5-2. -… - mxtteocs : RT @alexfrosio: Sia United che Arsenal, come quasi tutte in Premier, vanno sempre all'uno contro uno, cercano il dribbling, tutti o quasi.… -