Premier League, è tornato il Manchester United, Arsenal ko

Quarta vittoria consecutiva del Manchester United di Ten Hag, che batte la capolista Arsenal per 3-1: a segno anche Antony Dopo una brutta partenza il Manchester United trova la quarta vittoria consecutiva ai danni della capolista Arsenal. I Red Devils di Ten Hag battono i Gunners per 3-1 e si portano al quinto posto, dietro ad Arsenal, Manchester City, Tottenham e Brighton. L'Arsenal aveva trovato subito il vantaggio con Martinelli, ma il VAR lo annulla per un fallo su Eriksen. La partita la sblocca al 35? Antony, pagato 100 milioni dall'Ajax. Nella ripresa, oltre all'ingresso di Cristiano Ronaldo all'ora di gioco, i Gunners prima pareggiano con Saka per poi venire di nuovo superati dalla doppietta di Rashford.

