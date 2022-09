Premier League 2022/2023, ora il Manchester United c’è: 3-1 alla capolista Arsenal e quarta vittoria di fila (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue la rinascita del Manchester United, che davanti ai propri tifosi ferma la capolista Arsenal con un secco 3-1, conquistando così la quarta vittoria di fila in Premier League 2022/2023. I Gunners partono meglio, trovando il vantaggio con Martinelli dopo una palla recuperata a centrocampo da Odegaard su Eriksen. Viene richiamato però il VAR e l’arbitro dopo aver controllato il replay decide che quello del centrocampista norvegese sul danese è un contrasto irregolare. Si resta quindi sullo 0-0 fino al 35°, quando arriva il primo sigillo in terra inglese di Antony, che sfrutta un bel pallone di Rashford e supera Ramsdale, facendo esplodere l’Old Trafford. Dopo pochi minuti ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue la rinascita del, che davanti ai propri tifosi ferma lacon un secco 3-1, conquistando così ladiin. I Gunners partono meglio, trovando il vantaggio con Martinelli dopo una precuperata a centrocampo da Odegaard su Eriksen. Viene richiamato però il VAR e l’arbitro dopo aver controllato il replay decide che quello del centrocampista norvegese sul danese è un contrasto irregolare. Si resta quindi sullo 0-0 fino al 35°, quando arriva il primo sigillo in terra inglese di Antony, che sfrutta un bel pallone di Rashford e supera Ramsdale, facendo esplodere l’Old Trafford. Dopo pochi minuti ...

