Precipita in montagna durante un'escursione: morta a 41 anni la nota fotografa Paola Gallo Balma (Di domenica 4 settembre 2022) Un'escursionista quarantenne piemontese è morta in un incidente in montagna avvenuto in val d'Ayas. La donna è Precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson), e non ha avuto scampo...

