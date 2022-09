Billa42_ : Praga: 70mila persone alla manifestazione anti-governativa - Miguel_Angel_GN : @pbecchi Ieri a Praga 70mila persone manifestavano contro il governo e le assurde politiche europee chiedendo le di… - zav_news : ?? #Flash Mondo ???? #Trump definisce #Biden 'nemico dello stato' al raduno in Pennsylvania ???? Proteste a #Praga: 70mi… - CaressaGiovanni : #Prima @ilmanifesto #carobollette, G7 e Ue preparano la «politica delle cannoniere 2.0»: greggio calmierato e sanzi… -

AGI - Agenzia Italia

...questi "ragazzetti" che da più di un anno trionfano in giro per il mondo e hanno radunato... che nel 68 approvava quella, fortunatamente, senza molte vittime, die che solo a fine anni 70 ...... con oltrebiglietti venduti. E pochi giorni fa, a Los Angeles agli iHeart Music Awards 2022,... Polonia - Torwar Hall SOLD OUT 14 maggio 2023 -, Repubblica Ceca - O2 Arena (venue ... A Praga 70 mila in piazza contro la Nato e le sanzioni a Mosca 70mila persone hanno preso parte alla manifestazione a Praga per protestare contro le politiche estere ed economiche del governo ceco.Manifestazione di protesta al grido “prima la Repubblica Ceca”, che avrà la prossima presidenza di turno Ue e ospiterà il vertice dei leader ...