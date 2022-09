Praga: 70mila in piazza contro Ue, NATO e sanzioni alla Russia (Di domenica 4 settembre 2022) A Praga, capitale della Repubblica Ceca, si è svolta una gande manifestazione di protesta, con decine di migliaia di persone contro il Governo, la NATO e l’Unione europea. Circa 70mila persone, secondo i dati della polizia, hanno chiesto a Praga, sabato 3 settembre, le dimissioni del Governo conservatore ceco, accusandolo di sottomissione all’Unione Europea, e hanno protestato contro la NATO e le sanzioni imposte alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina. I manifestanti, chiamati dai partiti di opposizione e da altre organizzazioni, hanno chiesto la neutralità nella guerra in Ucraina. L’Esecutivo di Praga ha adottato una chiara posizione di sostegno politico e militare a Kiev. Nel semestre in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 settembre 2022) A, capitale della Repubblica Ceca, si è svolta una gande manifestazione di protesta, con decine di migliaia di personeil Governo, lae l’Unione europea. Circapersone, secondo i dati della polizia, hanno chiesto a, sabato 3 settembre, le dimissioni del Governo conservatore ceco, accusandolo di sottomissione all’Unione Europea, e hanno protestatolae leimposteper la sua invasione dell’Ucraina. I manifestanti, chiamati dai partiti di opposizione e da altre organizzazioni, hanno chiesto la neutralità nella guerra in Ucraina. L’Esecutivo diha adottato una chiara posizione di sostegno politico e militare a Kiev. Nel semestre in ...

