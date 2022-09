"Possono cambiare nome", Renzi stende Letta per l'ultima giravolta (Di domenica 4 settembre 2022) Il Pd di Enrico Letta può smetterla di avere questo nome e chiamarsi Movimento 5 Stelle. Matteo Renzi ospite di Zona Bianca, domenica 4 settembre, punta il dito sulle giravolte del Pd su due temi più di altri. "Chi vota il Pd vota Letta" che ha "i migliori alleati in Nicola Fratoianni e Luigi Di Maio"; afferma il leader di Italia viva che alle elezioni del 25 settembre è in coalizione con Azione di Carlo Calenda, "frontrunner" del Terzp polo. "Quando il Pd era il Partito democratico era per il jobs act e contro il reddito di cittadinanza. Da quando c'è Letta è contro il jobs act e a favore del reddito di cittadinanza", argomenta l'ex premier. "Il Pd smetta di chiamarsi Pd e si chiami Movimento 5 stelle", è la provocazione di Renzi che commenta le critiche del segretario dem a ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Il Pd di Enricopuò smetterla di avere questoe chiamarsi Movimento 5 Stelle. Matteoospite di Zona Bianca, domenica 4 settembre, punta il dito sulle giravolte del Pd su due temi più di altri. "Chi vota il Pd vota" che ha "i migliori alleati in Nicola Fratoianni e Luigi Di Maio"; afferma il leader di Italia viva che alle elezioni del 25 settembre è in coalizione con Azione di Carlo Calenda, "frontrunner" del Terzp polo. "Quando il Pd era il Partito democratico era per il jobs act e contro il reddito di cittadinanza. Da quando c'èè contro il jobs act e a favore del reddito di cittadinanza", argomenta l'ex premier. "Il Pd smetta di chiamarsi Pd e si chiami Movimento 5 stelle", è la provocazione diche commenta le critiche del segretario dem a ...

Babbanculo : @EnricoLetta Andate a cagare, queste mancette non possono cambiare una deriva impossibile da sostenere. - clacapocchi : @TeresaBellanova Cioè tu puoi cambiare collocazione politica e loro non possono ripensare al JobsAct? Che pelo sullo stomaco - vikyx101 : @Gigidalessio95 @cc_camix Però i terzini si possono cambiare e Abraham se deve da na svegliata quest'anno - anarcobiotici : @ItalianPolitics Che poi le abitudini le devono cambiare solo quelli che non si possono permettere di spendere di p… - daechwiten : @W4RPAIN7 inutile che si lamentano se poi si passano di continuo sfizi di cui possono benissimo farne a meno perché… -