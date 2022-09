Pnrr, la destra vuole riscriverlo? Il ministro Franco: “Non sarebbe pensabile”. Meloni: “Si può perfezionare” (Di domenica 4 settembre 2022) Meglio dare la priorità agli obiettivi del Pnrr o a alla dipendenza energetica da Mosca? È questa, secondo Fratelli d’Italia, la questione che dovrà affrontare la coalizione di centrodestra una volta al governo, dopo aver promesso nel proprio programma la revisione al Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). “Il piano andrà visto e rivisto strada facendo, ma non ritengo sia pensabile riscriverlo”, ha detto ieri il ministro dell’Economia Daniele Franco, nel corso del suo intervento nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Una presa di posizione che chiama in causa una delle promesse più discusse del programma del centrodestra, quella di siglare un “accordo con la commissione europea, così come previsto dai regolamenti europei, per la revisione del ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) Meglio dare la priorità agli obiettivi delo a alla dipendenza energetica da Mosca? È questa, secondo Fratelli d’Italia, la questione che dovrà affrontare la coalizione di centrouna volta al governo, dopo aver promesso nel proprio programma la revisione al Piano di ripresa e resilienza (). “Il piano andrà visto e rivisto strada facendo, ma non ritengo sia”, ha detto ieri ildell’Economia Daniele, nel corso del suo intervento nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Una presa di posizione che chiama in causa una delle promesse più discusse del programma del centro, quella di siglare un “accordo con la commissione europea, così come previsto dai regolamenti europei, per la revisione del ...

fattoquotidiano : La destra vuole riscrivere il Pnrr? Il ministro Franco: “Credo non sia pensabile, sarebbe come bloccarlo”. Fdi sicu… - repubblica : Pnrr, la destra ha già deciso: 'I fondi vanno spostati ora la priorità è l’energia' [di Emanuele Lauria] - pdnetwork : Altro che rinegoziare: se non rispettiamo i tempi perderemo i fondi del #PNRR. La destra vuole rinviare, noi voglia… - illusioneottica : RT @Astreavera: LA DESTRA vuole modificare il #PNRR per avere mani libere e usare i soldi a loro uso e consumo...distribuirli tra le lobbie… - BallettiRoberto : Sa benissimo che vincendo la destra scomparirà la #bolkestein o Decreto Concorrenza. -