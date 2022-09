(Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Il Pnrr è un'opportunità storica per il Paese, abbiamo la responsabilità di usarla in modo strategico così da generare un effetto duraturo sull'economia. La trasformazione digitale costituisce un elementodel piano, il motore della ripresa economica, ma per esprimere appieno il potenziale di crescita che lapuò garantire, è necessario un". Lo ha detto all'Adnkronos Claudio, presidente e amministratore delegato di Hewlett-Packard, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Per, ildovrebbe rendere le soluzioni digitali più facilmente accessibili e adattabili alle esigenze di organizzazioni di ogni dimensione e ...

Il Sannio Quotidiano

HPE: "l'attacco informatico è una certezza che va gestita" A margine del Forum di The ... "Ilè uno strumento fondamentale che porterà la modernizzazione e digitalizzazione del Paese, ...... presso il Pala Round di viaalle 20,45. All'iniziativa prenderanno parte: Silvana Borsari, ...dall'Azienda sanitaria con i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Si ... **Pnrr: Bassoli (Hpe Italia), ‘digitalizzazione centrale, ma serve nuovo approccio’** Dal Fabbro, presidente Gruppo Iren: “La soluzione all’aumento dei prezzi e all’approvvigionamento energetico è doppia, nel breve periodo produrremo l’energia come potremo per evitare lo stop delle for ...A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla il presidente e ceo di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Il PNRR è ...