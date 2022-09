Pioggia di missili dalla centrale Zaporizhzhia, le immagini del raid notturno. L’ipotesi di un lanciarazzi russo vicino l’impianto – Il video (Di domenica 4 settembre 2022) Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un filmato notturno risalente alla notte tra il 2 e il 3 settembre che mostra il lancio di alcuni razzi nei pressi della centrale nucleare occupata dai russi di Zaporizhzhia, in Ucraina. I missili che si vedono – sostiene The Insider che ha analizzato il video – sono con ottime probabilità stati sparati dal sistema di lancio multiplo in forze all’esercito russo (MLRS). I fact checker della testata americana hanno confermato che le ciminiere che si vedono nel video sono quelle della centrale termica di Zaporizhzia nei pressi dell’impianto nucleare, da quest’informazione si evince che il filmato è stato registrato dall’altra sponda del fiume Dnepr, ma rimane «impossibile stabilire se i ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un filmatorisalente alla notte tra il 2 e il 3 settembre che mostra il lancio di alcuni razzi nei pressi dellanucleare occupata dai russi di, in Ucraina. Iche si vedono – sostiene The Insider che ha analizzato il– sono con ottime probabilità stati sparati dal sistema di lancio multiplo in forze all’esercito(MLRS). I fact checker della testata americana hanno confermato che le ciminiere che si vedono nelsono quelle dellatermica di Zaporizhzia nei pressi delnucleare, da quest’informazione si evince che il filmato è stato registrato dall’altra sponda del fiume Dnepr, ma rimane «impossibile stabilire se i ...

RediStefano : RT @giulicitte52: @apri_la_mente Che idiozia. I patrioti dragosauri sono quelli che vorrebbero l'Italia sotto una pioggia di missili russi,… - giulicitte52 : @apri_la_mente Che idiozia. I patrioti dragosauri sono quelli che vorrebbero l'Italia sotto una pioggia di missili… - JohnTuld1 : Non ha l’aria di uno che sa che deve sloggiare, per niente proprio. Magari gli è arrivata voce di una possibile pi… - Signo40372199 : @ItalianPolitics Scusate eh ma non avete mai sentito le frasi: 'investito da una pioggia di proiettili'? 'Siamo sot… -