Perché Milan-Inter può spostare di molto i precari equilibri emotivi della Serie A

(Di domenica 4 settembre 2022) Allo scoccare del minuto 53 Mike Maignan anticipa di un soffio Dumfries bloccando in presa una sponda di Lautaro Martinez e riavvia velocemente l'azione come suo costume, accendendo le turbine del suo partner in crime Theo Hernandez. Theo mette subito in moto Tonali, chiuso da De Vrij che sulla pressione dell'avversario perde l'o e si rifugia in fallo laterale. Con le mani Theo sceglie la soluzione più ovvia, andando da Leao che però in quel momento è circondato da ben quattro avversari: Skriniar, Brozovic, Dumfries e Barella. Calhanoglu si sta occupando di De Ketelaere, Giroud è stretto tra De Vrij e Bastoni per un complessivo otto contro tre a favore dell'. InA come in Prima Categoria, non è concepibile in nessun caso prendere gol da una situazione del genere. Leao ciondola, sembra traccheggiare, si attira ancora ...