Perché l' ho fatto Caterina Balivo | la confessione sull' addio alla Rai

Caterina Balivo è pronta a esordire su La7, dove sarà alla conduzione di un quiz show intitolato Lingo-Parole in gioco. La Balivo è ferma da due anni: era il maggio 2020 quando aveva dato l'addio a Vieni da me, sulla Rai. A distanza di tempo ha rivelato i veri motivi per cui si è lasciata quel programma alle spalle. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a DiPiùTv in vista del debutto su La7: "Non l'ho lasciato esclusivamente per seguire la mia famiglia. L'ho fatto piuttosto per me stessa, Perché volevo sentirmi libera di poter scegliere quando smettere di lavorare. Il lavoro non è tutto nella vita". Adesso però la Baliva si sente molto carica per il ritorno in tv, tra l'altro con un programma che, essendo registrato, le consente di ...

