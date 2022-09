Penelope Cruz è la madre tenace di Emanuele Crialese in L’immensità, il film che racconta l’infanzia del regista (Di domenica 4 settembre 2022) Si guardano negli occhi Emanuele Craielse e Penelope Cruz. La complicità tra regista e attrice rispecchia quella della madre e della figlia protagoniste del terzo film italiano del Festival di Venezia 2022. Dopo opere fulgide sull’identità e la migrazione di persone – da Respiro (2002) a Terraferma (2011), passando per lo straordinario Nuovomondo (Leone d’argento a Venezia nel 2006) – ne L’immensità, Emanuele Crialese racconta quella che definisce «la migrazione di un’anima». Rilegge liberamente la propria infanzia, raccontando la storia di Adriana, una ragazzina che non si sente a proprio agio con la sessualità di ... Leggi su amica (Di domenica 4 settembre 2022) Si guardano negli occhiCraielse e. La complicità trae attrice rispecchia quella dellae della figlia protagoniste del terzoitaliano del Festival di Venezia 2022. Dopo opere fulgide sull’identità e la migrazione di persone – da Respiro (2002) a Terraferma (2011), passando per lo straordinario Nuovomondo (Leone d’argento a Venezia nel 2006) – ne L’immensità,quella che definisce «la migrazione di un’anima». Rilegge liberamente la propria infanzia,ndo la storia di Adriana, una ragazzina che non si sente a proprio agio con la sessualità di ...

