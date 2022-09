Luxgraph : Pd, la lettera ai militanti e gli attacchi ai 5 Stelle: la spinta di Letta alla campagna elettorale #corriere #news… - grancetto : RT @grancetto: LETTERA ai Militanti Liberi dello Stato - baldoni1955 : @Adnkronos La lettera la scrivi ai militanti? Questo è proprio scemo. - infoitinterno : Elezioni 2022, lettera di Letta ai militanti - TW_Bruce_Wayne : Elezioni 2022, lettera di Letta ai militanti - -

Poi invece sono arrivate le intimidazione cosa è successo "Ho scritto unaaperta al ... invece di capire che i giovanisono risorse e vorrebbero spendersi per il proprio territorio ...Lo ha scritto, in unaaidel Pd, Dario Vassallo , fratello di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso 12 anni fa ad Acciaroli , nel Salernitano. ' Con questa mia scelta ...Rischio di erosione di voti a sinistra, il leader vuole un «cambio di passo». Nel mirino anche il terzo polo: «Passato il segno con le polemiche» ...Conte e Calenda si contendonolo scettro dell'outsider alle urne. Per il leader di Forza Italia, non è Azione il terzo incomodo tra Centrodestra e Centrosinistra ...