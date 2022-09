Paura a Roma, fa irruzione nel negozio armato di pistola: “Consegnami l’incasso” (Di domenica 4 settembre 2022) Con un casco verde, il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione in un locale. Con un solo obiettivo: tornare a casa con un bel bottino, poi far perdere le proprie tracce. E ci è riuscito perché venerdì pomeriggio, poco dopo le 12, un uomo è entrato in un negozio in via del Torraccio di Torrenova, a Roma, e ha messo a segno il colpo. Rapina in via del Torraccio di Torrenova L’uomo, armato di pistola, ha minacciato il proprietario del locale, che intimorito ha consegnato al ladro 200 euro, il fondo cassa. Poi il malvivente è fuggito a piedi e ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima, classe 1959, non ha riportato ferite e non è stato richiesto l’intervento del 118, mentre sulla rapina lampo indagano gli agenti di Polizia. Che ora dovranno dare un nome ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Con un casco verde, il volto coperto ediha fattoin un locale. Con un solo obiettivo: tornare a casa con un bel bottino, poi far perdere le proprie tracce. E ci è riuscito perché venerdì pomeriggio, poco dopo le 12, un uomo è entrato in unin via del Torraccio di Torrenova, a, e ha messo a segno il colpo. Rapina in via del Torraccio di Torrenova L’uomo,di, ha minacciato il proprietario del locale, che intimorito ha consegnato al ladro 200 euro, il fondo cassa. Poi il malvivente è fuggito a piedi e ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima, classe 1959, non ha riportato ferite e non è stato richiesto l’intervento del 118, mentre sulla rapina lampo indagano gli agenti di Polizia. Che ora dovranno dare un nome ...

