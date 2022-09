Pattinaggio artistico, Europei 2022: Paronetto domina nello short inline, Kuk insegue. Panfili secondo in campo maschile (Di domenica 4 settembre 2022) Parte con il piede giusto il cammino di Sofia Paronetto ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena ad Andorra. L’azzurra infatti nella specialità dell’inline si è imposta con margine dopo il primo segmento, dimostrando di avere un altro passo rispetto alle inseguitrici, complice un dominio assoluto in entrambi i punteggi, soprattutto in quello legato alle components. L’atleta, al primo anno nella massima categoria, ha preso il largo confezionando una performance positiva, inaugurata con la combinazione doppio axel/doppio toeloop/doppio loop, proseguita con il doppio axel e con il doppio flip singolo. Raccogliendo livello 3 nella serie di passi e guadagnando punti preziosi nelle due trottole pianfiicate, l’allieva di Paolo Colombo ed Erika Boi ha ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Parte con il piede giusto il cammino di Sofiaai Campionatidia rotelle, quest’anno in scena ad Andorra. L’azzurra infatti nella specialità dell’si è imposta con margine dopo il primo segmento, dimostrando di avere un altro passo rispetto alle inseguitrici, complice un dominio assoluto in entrambi i punteggi, soprattutto in quello legato alle components. L’atleta, al primo anno nella massima categoria, ha preso il largo confezionando una performance positiva, inaugurata con la combinazione doppio axel/doppio toeloop/doppio loop, proseguita con il doppio axel e con il doppio flip singolo. Raccogliendo livello 3 nella serie di passi e guadagnando punti preziosi nelle due trottole pianfiicate, l’allieva di Paolo Colombo ed Erika Boi ha ...

