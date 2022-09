Papa: presiede la celebrazione per la beatificazione di papa Luciani (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - ?Il papa, alle 10.30. presiede, sul sagrato della Basilica Vaticana, la celebrazione eucaristica nel corso della quale proclamerà Beato il Servo di Dio Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sul soglio di Pietro per soli trentatré giorni. Il miracolo attribuito a Luciani riguarda la guarigione di Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino Luciani. La guarigione di Candela, all'epoca undicenne, è avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - ?Il, alle 10.30., sul sagrato della Basilica Vaticana, laeucaristica nel corso della quale proclamerà Beato il Servo di Dio Giovanni Paolo I, al secolo Albino, sul soglio di Pietro per soli trentatré giorni. Il miracolo attribuito ariguarda la guarigione di Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino. La guarigione di Candela, all'epoca undicenne, è avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires.

