Papa Luciani beato | chi era e come è morto Giovanni Paolo I

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) –I (al secolo Albino) è stato proclamato. Il miracolo attribuito ariguarda la guarigione di Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino. La guarigione di Candela, all’epoca undicenne, è avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires. Veneto di Agordo, morì nel 1978 – dopo soli 33 giorni di pontificato, per un infarto, nella sua stanza nel Palazzo Apostolica. Una morte così improvvisa da dare origine alla leggenda che fosse stato avvelenato. Non c’è alcun giallo attorno alla morte di, ha ribadito il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin: “La sua – ha detto il porporato – è stata ...

Agenzia_Ansa : Papa Luciani domani sarà beato. Il Vaticano ha riconosciuto come guarigione miracolosa quella di una bimba argentin… - Agenzia_Ansa : Papa Luciani proclamato beato, applauso della folla. La festa sarà il 26 agosto, giorno dell'elezione a Pontefice… - Corriere : Albino Luciani è beato. I 33 giorni da pontefice, la morte improvvisa: chi era il Papa del sorriso - freedom_4_world : RT @Adnkronos: #PapaLuciani proclamato beato, sarà celebrato ogni 26 agosto. - oslaz : Vaticano, folla di fedeli per la beatificazione di Papa Luciani -

Nella parrocchia natia, dedicata a San Giovanni Battista, c'è il fonte battesimale, dove, ci spiega Loris Serafini,direttore della Fondazione, 'Albino fu portato due giorni dopo la ...Quaranta giovani sui passi di Albino, che domenica 4 settembre sarà dichiarato beato durante il rito che sarà presieduto daFrancesco in piazza San Pietro alle 10.30. Si tratta di un ...Stamani la beatificazione in piazza San Pietro. Folla riunita per Giovanni Paolo I, il "papa del sorriso" Questa mattina una folla si è riunita in piazza San Pietro per festeggiare la beatificazione d ...A dare il via libera alla beatificazione il riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica di un miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo primo: la guarigione di una bimba argentina avv ...