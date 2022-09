Papa: 'il Beato Luciani ha vissuto senza compromessi' (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - Il nuovo Beato Albino Luciani "ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine". Lo ha sottolineato il Papa nel corso dell'omelia durante la celebrazione nella quale viene beatificato Papa Luciani. Citando le parole di Giovanni Paolo I all'Angelus del settembre 1968, Bergoglio ha ricordato: "Noi stessi – disse Papa Luciani –' siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile'. Intramontabile: non si eclissa mai dalla nostra vita, risplende sempre su di noi e illumina anche le notti più oscure. E allora, guardando al Crocifisso, siamo chiamati all'altezza di quell'amore: a purificarci dalle nostre idee distorte su Dio e dalle nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - Il nuovoAlbino"hacosì: nella gioia del Vangelo,, amando fino alla fine". Lo ha sottolineato ilnel corso dell'omelia durante la celebrazione nella quale viene beatificato. Citando le parole di Giovanni Paolo I all'Angelus del settembre 1968, Bergoglio ha ricordato: "Noi stessi – disse–' siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile'. Intramontabile: non si eclissa mai dalla nostra vita, risplende sempre su di noi e illumina anche le notti più oscure. E allora, guardando al Crocifisso, siamo chiamati all'altezza di quell'amore: a purificarci dalle nostre idee distorte su Dio e dalle nostre ...

