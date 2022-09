Papa Francesco | Imitiamo e preghiamo il nuovo Beato Giovanni Paolo I (Di domenica 4 settembre 2022) In piazza di San Pietro resa ancora più suggestiva dalla pioggia, si è appena svolta la Santa Messa con la cerimonia di Beatificazione di Giovanni Paolo I, presieduta da Papa Francesco. L’omelia di Papa Francesco ha tratteggiato la figura del nuovo Beato Albino Luciani, il Papa che col suo sorriso ha donato un volto lieto e L'articolo Papa Francesco Imitiamo e preghiamo il nuovo Beato Giovanni Paolo I proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 settembre 2022) In piazza di San Pietro resa ancora più suggestiva dalla pioggia, si è appena svolta la Santa Messa con la cerimonia di Beatificazione diI, presieduta da. L’omelia diha tratteggiato la figura delAlbino Luciani, ilche col suo sorriso ha donato un volto lieto e L'articoloilI proviene da La Luce di Maria.

