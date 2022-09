Oggi 4 settembre: Santa Rosalia | Perché è tanto amata dai palermitani? (Di domenica 4 settembre 2022) La «Santuzza», come viene chiamata con devozione dai palermitani, ha operato un grande miracolo, molti secoli dopo la sua morte. Giovane donna che ha vissuto da eremita dopo aver abbandonato tutto per consacrarsi a Dio solo. Oggi cade tradizionalmente la festa di Santa Rosalia, tanto cara ai siciliani. Soprattutto ai palermitani. Rosalia infatti è la L'articolo Oggi 4 settembre: Santa Rosalia Perché è tanto amata dai palermitani? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 settembre 2022) La «Santuzza», come viene chicon devozione dai, ha operato un grande miracolo, molti secoli dopo la sua morte. Giovane donna che ha vissuto da eremita dopo aver abbandonato tutto per consacrarsi a Dio solo.cade tradizionalmente la festa dicara ai siciliani. Soprattutto aiinfatti è la L'articolodai? proviene da La Luce di Maria.

CarloCalenda : Ne vale sempre la pena. Il 25 settembre saremo la vera sorpresa. Oggi già siamo la politica seria. Grazie a tutti… - marcodimaio : La politica è prima di tutto un'esperienza collettiva, in cui il progetto comune conta più del destino personale. E… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Le proiezioni di oggi, SABATO 3 SETTEMBRE, a #Venezia79. Programma (pubblico) ?… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Sono 17.668 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 settembre 2022, secondo i dati e i numer… - signoramisa : D. ha la pelle di un bimbo piccolo. È riuscito già a farsi venire l'eritema. Oggi siamo venuti in spiaggia alle 8 e… -