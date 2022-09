Nuova tessera sanitaria senza microchip | servizi a rischio | ecco che cosa cambia

Leggi su chenews

(Di domenica 4 settembre 2022) È già in uso lache sta mettendo in difficoltà diverse persone, visto che alcunisono a. Andiamo a vedere cherispetto a quella ‘vecchia’. Dal 1 giugno 2022 è iniziato il processo di sostituzione delle tessere sanitarie scadute. Quelle nuove presentano una novità: non hanno il. Una scelta non casuale e non si tratta nemmeno di un errore. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha spiegato che questa è una soluzione presa per fronteggiare la “carenza di materiale per i dei” per via della crisi mondiale. fonte foto: AdobeStockNell’arco di questi mesi abbiamo visto essere introdotte diverse ...