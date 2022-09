Novità sulla squadra dell’Arsenal per la partita del Manchester United (Di domenica 4 settembre 2022) Sito inglese: Ci sono alcune promettenti notizie sulla squadra per l’Arsenal in vista della grande partita di oggi in casa del Manchester United. I Gunners avevano sudato per la forma fisica del trio chiave Martin Odegaard, Aaron Ramsdale e Oleksandr Zinchenko durante la partita di oggi all’Old Trafford. Tuttavia, Miguel Delaney dell’Independent ha ora twittato che questi tre giocatori sembrano essere in lizza per iniziare il gioco questo pomeriggio… Ho detto a Zinchenko, Ramsdale e Odegaard tutti in lizza per iniziare. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 4 settembre 2022 I fan dell’Arsenal saranno felici di sentire che questi giocatori ora sembrano essere abbastanza in forma per essere coinvolti in qualche modo per la trasferta di oggi a Man Utd, anche se non tutti ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) Sito inglese: Ci sono alcune promettenti notizieper l’Arsenal in vista della grandedi oggi in casa del. I Gunners avevano sudato per la forma fisica del trio chiave Martin Odegaard, Aaron Ramsdale e Oleksandr Zinchenko durante ladi oggi all’Old Trafford. Tuttavia, Miguel Delaney dell’Independent ha ora twittato che questi tre giocatori sembrano essere in lizza per iniziare il gioco questo pomeriggio… Ho detto a Zinchenko, Ramsdale e Odegaard tutti in lizza per iniziare. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 4 settembre 2022 I fansaranno felici di sentire che questi giocatori ora sembrano essere abbastanza in forma per essere coinvolti in qualche modo per la trasferta di oggi a Man Utd, anche se non tutti ...

