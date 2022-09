“Non è tornata a casa”. Paola, il suo corpo trovato senza vita ai piedi del burrone: aveva 41 anni (Di domenica 4 settembre 2022) Tragedia ad alta quota. Nella vita di Paola Gallo Balma più di una passione, tra cui anche la fotografia, divenuta poi anche il suo ambito professionale. I suoi scatti, delicati ma al contempo forti, hanno immortalato la bellezza del mondo che la circondava. Purtroppo per Paola un triste epilogo durante l’escursione in montagna. Paola Gallo Balma muore in montagna. Il dramma è avvenuto nel bel mezzo dell’escursione in Valle d’Aosta, e più precisamente in val d’Ayas. Paola, nota fotografa di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, precipita lungo un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson). Paola Gallo Balma muore in montagna. La 41enne era una nota fotografa vincitrice di numerosi premi Paola Gallo Balma, di 41 ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Tragedia ad alta quota. NelladiGallo Balma più di una passione, tra cui anche la fotografia, divenuta poi anche il suo ambito professionale. I suoi scatti, delicati ma al contempo forti, hanno immortalato la bellezza del mondo che la circondava. Purtroppo perun triste epilogo durante l’escursione in montagna.Gallo Balma muore in montagna. Il dramma è avvenuto nel bel mezzo dell’escursione in Valle d’Aosta, e più precisamente in val d’Ayas., nota fotografa di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, precipita lungo un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson).Gallo Balma muore in montagna. La 41enne era una nota fotografa vincitrice di numerosi premiGallo Balma, di 41 ...

