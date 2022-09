Non c’è limite al peggio: il coro contro Napoli è anche su Spotify (Di domenica 4 settembre 2022) Come accade praticamente ogni giornata, i tifosi avversari si rendono protagonisti di beceri cori di natura territoriale e discriminatoria contro Napoli. Un semplice tifoso non è più libero di andare allo stadio con l’unica volontà di supportare la sua squadra, perché ci sarà sempre qualcuno che lo insulterà unicamente per la sua provenienza. È accaduto così contro la Lazio, dove dagli spalti biancocelesti intonavano i soliti cori invocanti l’eruzione del Vesuvio. È incredibile che non vengano mai presi provvedimenti, sebbene gli strumenti per assumere una posizione netta – identificando i responsabili – ci siano tutti. Vesuvio Erutta SpotifyLascia ancora più increduli il fatto che questi cori indegni si verifichino persino in partite in cui il Napoli non è coinvolto: ultimo, triste esempio ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Come accade praticamente ogni giornata, i tifosi avversari si rendono protagonisti di beceri cori di natura territoriale e discriminatoria. Un semplice tifoso non è più libero di andare allo stadio con l’unica volontà di supportare la sua squadra, perché ci sarà sempre qualcuno che lo insulterà unicamente per la sua provenienza. È accaduto cosìla Lazio, dove dagli spalti biancocelesti intonavano i soliti cori invocanti l’eruzione del Vesuvio. È incredibile che non vengano mai presi provvedimenti, sebbene gli strumenti per assumere una posizione netta – identificando i responsabili – ci siano tutti. Vesuvio EruttaLascia ancora più increduli il fatto che questi cori indegni si verifichino persino in partite in cui ilnon è coinvolto: ultimo, triste esempio ...

AlexBazzaro : Se io pago le bollette sono io a decidere quanto caldo o quanto freddo avere a casa mia o nella mia attività. Punto… - MarcoMoriniTW : @maryvoll2 L’idea di questo intero tour è nata da qui, le prime date sono state fissate qui quando un vero tour anc… - CarloCalenda : A Salvini dico che serve un governo delle complessità. E c'è bisogno di coerenza. Non è più possibile che i politic… - PBacciola : Tesoro tu sei il migliore nessuno come te in quanto bellezza nessuno ti batte non c'è attore che può competere con… - Alrip_ : @marcorossi_ct @acmilan La merda c’è anche nella curva sud. Quello che dici tu non lo vedo sinceramente. Prima levi… -