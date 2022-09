"Nessuno scostamento di bilancio contro il caro bollette Tassiamo gli extra-profitti delle aziende energetiche" (Di domenica 4 settembre 2022) “Iniziamo a tassare in modo serio e rigoroso gli extra profitti delle imprese energetiche, prima di pensare ad uno scostamento di bilancio”. Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile economico del partito guidato da Enrico Letta, non ha dubbi: l’idea di fare nuovo debito, come proposto da Matteo Salvini, non è praticabile. Serve invece chiedere e ottenere un contributo straordinario alle imprese energetiche, che nel 2022 stanno registrando utili stellari Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 settembre 2022) “Iniziamo a tassare in modo serio e rigoroso gliimprese, prima di pensare ad unodi”. Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile economico del partito guidato da Enrico Letta, non ha dubbi: l’idea di fare nuovo debito, come proposto da Matteo Salvini, non è praticabile. Serve invece chiedere e ottenere un contributo straordinario alle imprese, che nel 2022 stanno registrando utili stellari Segui su affaritaliani.it

