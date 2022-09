Nazionale femminile | Linari salta anche la Romania

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il lavoro delladi calcio in vista dell’impegno contro la, fissato per le ore 18:30 di martedì 6 settembre; una partita cruciale perché in palio c’è il pass per i Mondiali del 2023. Match in cui la ct Milena Bertolini dovrà fare ancora a meno di Elena, che già avevato la sfida contro la Moldova. L’esame ecografico a cui si è sottoposta ieri la calciatrice della Roma ha infatti evidenziato una lesione muscolare dell’adduttore della coscia sinistra, che l’ha costretta a lasciare il raduno tornando al club di appartenenza. SportFace.