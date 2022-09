Napoli, Lozano sta bene, gli esami sono negativi. È rientrato a Napoli con la squadra (Di domenica 4 settembre 2022) Pericolo scongiurato per Hirving Lozano. Il messicano sta bene, gli esami a cui è stato sottoposto ieri sera, dopo l’infortunio, sono risultati tutti negativi. El Chucky è tornato a Napoli con la squadra. Lo ha comunicato il Napoli sui social. La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto @HirvingLozano70 al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra. pic.twitter.com/SUWUYWmLCR — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 3, 2022 Ieri sera, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Pericolo scongiurato per Hirving. Il messicano sta, glia cui è stato sottoposto ieri sera, dopo l’infortunio,risultati tutti. El Chucky è tornato acon la. Lo ha comunicato ilsui social. La diagnosi e gliradiologici di controllo a cui è stato sottoposto @Hirving70 al Policlinico Gemelli di Romatutti. Il calciatore rientra acon il gruppo. pic.twitter.com/SUWUYWmLCR — Official SSC(@ssc) September 3, 2022 Ieri sera, ...

anperillo : Forza #chucky #Lozano ?????? #LazioNapoli #Napoli #SerieA - pisto_gol : A Firenze sarà dura per tutti, pressano a uomo e sono molto fisici, il Napoli ha fatto fatica a costruire il suo gi… - titty_napoli : RT @DiegoRi36248589: ULTIM'ORA - La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirving #Lozano al Policlinico G… - crtvamigo : un momento spaventoso durante la partita di Napoli. Lozano ha lasciato in barella a causa di un colpo forte alla te… - AndreaIncorona8 : Auguri di pronta guarigione per H.#Lozano,anche lui presente alla nostra bella vittoria di ieri????????????????… -